بالصور.. “المواطن” توثق عودة أجواء جدة للهدوء بعد موجة الغبار

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

بدأت أجواء عروس البحر الأحمر في العودة إلى طبيعتها، بعدما خفت درجة الغبار إلى درجات أقل.

ووثقت “المواطن” عددًا من الصور، مساء اليوم الاثنين، تُظهر صفاء الأجواء بعدما غطت كميات الغبار سماء جدة منذ الساعات الأولى.

وكانت محافظة جدة، شهدت منذ ساعات الصباح الأولى، موجة غبار كثيف على كافة أرجاء عروس البحر الأحمر، مسببة استنفارًا لكافة القطاعات الصحية والأمنية.

وحذَّرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.







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