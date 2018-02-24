بالصور.. “المواطن” تُوثق أهم اللحظات في مباراة الاتحاد والشباب

المواطن - محمد سمعه ، تصوير - أحمد الفهمي

نجح نادي الاتحاد في تحقيق فوز تاريخي على حساب نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت في دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وحرصت “المواطن” على توثيق أهم لحظات مباراة الاتحاد والشباب بعرض أبرز الصور لردود فعل اللاعبين والجماهير بعد تألق الاتحاد أمام الشباب وتأهله إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وكانت المباراة شهدت تألقًا كبيرًا من لاعبي الاتحاد الذين نجحوا في تسجيل الهدف الأول للعميد في الدقيقة الـ26 عن طريق اللاعب بدر النخلي.

وواصل نادي الاتحاد تألقه ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب عدنان فلاته في الدقيقة الـ38 برأسية جيدة.

ولم يهدأ العميد حتى نجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب محمود كهربا في الدقيقة الـ45 بطريقة أكثر من رائعة.

وفي الشوط الثاني ظل الاتحاد يضغط بقوة وذلك من أجل قتل المباراة وإحراز الهدف الرابع ولكن دون جدوى.

نجح نادي الشباب في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الـ90 عن طريق لاعبه التشيلي سيباستيان أوبيلا.

وشهدت المباراة حضور جانب كبير من الأطفال لتشجيع العميد في مباراته أمام الليث.

سبق لنادي الاتحاد أن تقابل مع نادي الشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قبل مواجهة اليوم في 8 مباريات كان من نصيب العميد الفوز في 5 مباريات.







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