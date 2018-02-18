بالصور.. الهلال يصل إلى مسقط

المواطن – مروة نبيل

وصلت، مساء اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الزعيم إلى مسقط، استعدادًا لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وكان في استقبال بعثة نادي الهلال في العاصمة العمانية مسقط، مسؤولون من سفارة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المنسق العام لإدارة كرة القدم، فهد المديد.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الاستقلال الإيراني، بعد غد الثلاثاء، عند الساعة 6:30 مساءً، على ملعب إستاد السيب، ويأمل الزعيم في الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، خاصة أنه تعادل في الجولة الأولى على أرضه أمام العين الإماراتي.

ومن المُقرر أن يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية لملاقاة نظيره الاستقلال الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، فيما سيعقد المدير الفني، الأرجنتيني رامون دياز، وأحد اللاعبين، مؤتمرًا صحافيًّا ظهرًا، وسيسبقه الاجتماع الفني للمباراة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :