بالصور.. الوفد السعودي يصل إندونيسيا تحضيرًا للدورة الآسيوية

المواطن - محمد سمعة

وصل الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التجريبية إلى مدينة جاكرتا الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وذكر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر أن الوفد السعودي سيشارك في الدورة الآسيوية التجريبية والتي ستقام لمدة 15 يومًا استعدادًا لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي ستنطلق في أغسطس المقبل.

وترأس الوفد السعودي سلطان بن محمد بن سويلم إضافة إلى قدوم الوفد الإداري والفني وفريق رفع الأثقال.

ويشارك الوفد السعودي في الدورة التجريبية بفريقي ألعاب القوى ورفع الأثقال طبقًا لتوجيهات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

يذكر أن دورة الألعاب الآسيوية التجريبية ستنطلق غدًا الخميس.







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