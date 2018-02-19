بالصور.. انتزاع 3 آلاف لغم زرعها الحوثيون في صعدة

المواطن - متابعة

أعلن الجيش اليمني عن نزع الفرق الهندسية التابعة له، قرابة 3000 لغم أرضي وعبوة ناسفة في عدد من مناطق مندبة بمديرية باقم في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل دحرها منها.

وقال رئيس الفريق الهندسي في اللواء الخامس حرس حدود، ملازم أول سلطان شمسان، إن الميليشيات الحوثية زرعت هذه الكمية من الألغام والعبوات الناسفة في مساحة صغيرة تقدر بـ10كم، بمنطقة مندبة.

وأوضح، وفقاً لـ العربية نت، أن 1000 لغم تم نزعها خلال الأسبوع الماضي، وأكد أن الفرق الهندسية سبق قبلها أن انتزعت 2000 لغم وعبوة ناسفة خلال الفترات الماضية، وتم تفجير كميات كبيرة منها.







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