بالصور.. انطلاق فعاليات الأسبوع الخليجي لمرض السرطان بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

افتتح مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور، سري عسيري، مساء أمس الأربعاء، بمجمع الحجاز مول بمكة، فعاليات الأسبوع الخليجي التوعوي لمرض السرطان، الذي نظمته إدارة الصحة العامة بصحة مكة مكرمة، ممثلة في إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن هذه الفعالية تستهدف كافة شرائح المجتمع المكي من الأهالي والزوار بهدف توعيتهم بمرض السرطان ومسبباته، وأهمية الكشف المبكر عنه، وطرق الوقاية منه؛ حيث شارك في تنفيذ الفعالية عدة جهات كإدارة التثقيف الإكلينيكي، برنامج مكافحة التدخين، إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص، إدارة الرعاية الصيدلية، مستشفى حراء العام وقسم التوعية الصحية.

وصاحبت الفعالية عروض مسرحية تثقيفية من مركز شذا الطفولة وأركان تثقيفية توعوية للزوار وتقديم الاستشارات الطبية لهم، حيث لاقت الفعالية إقبالاً ملفتاً من المجتمع المكي، وتستمر الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.







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