بالصور.. بلدية بارق تغلق مطعمين وترصد عدة مخالفات صحية

المواطن -أحمد الشهري- بارق

نفذت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة أمس عددًا من الجولات التفتيشية الميدانية على المحلات الصحية في مركز جمعة ربيعة التابع لمحافظة بارق.

وأسفرت هذه الجولة عن إغلاق مطعمين وتحرير عدة مخالفات على المحلات التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية مثل النظافة العامة والنظافة الشخصية وكذلك عدم الاهتمام بنظافة الأواني واستخدام الأواني المتهالكة غير الصالحة للاستعمال .

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن هذه الجولات تأتي للحفاظ على تقديم غذاء صحي وآمن للمستهلك وأنه يجب عدم التهاون مع أي مخالف.







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