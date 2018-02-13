بالصور.. تدابير وقائية على حراج الطيور بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي _مكة

شكلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة فريقًا رقابياً من قبل مدير إدارة الخدمات ويتكون من قسم النظافة وقسم الأسواق ، وذلك للوقوف على موقع حراج الطيور بمنطقة الكعكية ، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتأكد من نظامية وسلامة طرق البيع والعرض وإزالة كل ما يمكن أن يؤثر على الإصحاح البيئي وتحسبًا لظهور أي حالات وبائية .

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، أن الأمانة اتخذت كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة سوق الطيور والتأكد من التزامه بالاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرًا إلى أن هناك تعميمًا من الإدارة العامة لصحة البيئة بضرورة تكثيف الرقابة وتشديدها على محلات الطيور وكافة المحلات المتعلقة بها ومتابعتها أولاً بأول وزيادة عدد الفرق الميدانية.

ولفت إلى أن البلدية شكلت فريقًا يضم كلاً من المراقبين : بندر بالخيور وأحمد الزهراني وإسماعيل السهلي، وبدعم من الإدارة العامة للنظافة ، وتم أمس تنفيذ حملة على الحراج وسوق الطيور ، أزالت خلالها جميع الأقفاص والشبوك العشوائية والأدوات المتعلقة بالطيور وتم حجزها داخل حوش مقر البلدية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا على أعلى المستويات مع جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة الزراعة والشؤون الصحية وغيرهما من الجهات المعنية، في سبيل تكثيف الرقابة وتشكيل فرق ميدانية موحدة على أسواق الطيور والتعامل مع أي حالات اشتباه قد تظهر لا قدر الله والقضاء عليها في حينه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :