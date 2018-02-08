بالصور.. تعرف على آخر تجهيزات مباراة الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعة

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن التجهيزات التي أعدتها من أجل مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورًا من التجهيزات والفعاليات التي أعدتها الهيئة لمباراة ديربي الرياض.

يذكر أن المباراة ستُقام اليوم في إطار لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يتواجد الهلال في المركز الأول برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بتفوق الهلال بنتيجة هدفين لهدف على حساب النصر.

يذكر أن نادي النصر كان قد فاز في الجولة الـ20 على حساب نادي أُحد بنتيجة هدفين دون رد سُجلا بواسطة محمد السهلاوي والبرازيلي ليوناردو.

أما نادي الهلال فحقق فوزًا كبيرًا على الباطن بخماسية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الباطن.

وكانت مباراة الهلال والباطن قد شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب الأرجنتيني سيروتي الذي انضم إلى الزعيم في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من نادي سان لورينزو الأرجنتيني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :