بالصور.. تعرّف على المتسابق الأكبر سِنًا في ماراثون الرياض

المواطن - محمد سمعه

حرص المتسابق السعودي خلف البلوي على المشاركة في ماراثون الرياض الدولي والذي انطلق صباح اليوم في الرياض.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر أن المتسابق خلف البلوي صاحب ال79 عامًا هو أكبر المشاركين عمرًا في ماراثون الرياض.

ونجح خلف البلوي في إكمال سباق ال21 كيلومتراً، كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تكريمه اليوم في حفل التتويج الخاص بماراثون الرياض الدولي.

وأعرب المتسابق خلف البلوي عن سعادته بالمشاركة في ماراثون الرياض بجانب إكمال سباق ال21 كيلومتراً.

يذكر أن ماراثون الرياض يشهد سباقات للأطفال، الصغار والهواة، كما فاز المتسابق السعودي عبدالله الجود اليوم بالمركز الأول في سباق الماراثون للمحترفين من مواطني المملكة بجانب فوزه بسيارة من هيئة الرياضة.







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