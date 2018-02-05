بالصور.. تكريم الفائزين في مسابقة السومو وكأس ستم السعودية 2017

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

رعى مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة الدكتور طلال الحربي الحفل الختامي لمسابقة السومو للأولمبياد الوطني التاسع للروبوت وكأس ستم السعودية 2017 .

وقد بُدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم، تلاه عرض مرئي ثم عرض مباشر للطلاب المشاركين أعقبه أوبريت إنشادي قدمه مجموعة من طلاب مدرسة العلم النافع بمكة.

بعدها ارتجل راعي الحفل كلمته التي قال فيها أبنائي الطلاب نشكركم من الأعماق على مشاركتكم وتنافسكم الرائع والذي سيكون له الدافع القوي لمستقبل هذه البلاد المباركة وتحقيق رؤيتها المستقبلية 2030 فأنتم من سيبني وطنكم ويحقق طموح قادة بلادنا في ظل ما ننعم به من دعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وقال الحربي لديكم هذه المعارف الفكرية ومدربون مميزون ومحاضن تعليمية مهيأة تعمل لأجل تقديم كل فرص التطور سواء في التحصيل الدراسي أو الأنشطة المختلفة أو تنمية القدرات الشخصية في مثل هذه المناسبات التي يجتمع فيها أبناء الوطن في منافسات رائدة ومميزة .

وأضاف الحربي أنه لا يوجد خاسر اليوم فالكل فائز في المنافسة والمشاركة وجميعكم إذا أُتيحت لهم الفرصة سيقدم الكثير .

وشكر الحربي أُسر الطلاب ومعلميهم وإدارات التعليم التي ساهمت في خلق مثل هذه المنافسات الفريدة ؛ واختتم الحربي شكره لجميع اللجان المشاركة في منافسة الأولمبياد متمنياً دوام التوفيق للجميع.

ثم أعلنت اللجنة المنظمة النتائج النهائية لمسابقة السومو 1439هـ على النحو التالي:

-بطولة الطاولة:

المركز الأول دار الفكر بجدة

المركز الثاني فريق الرياض

المركز الثالث دار السلام بالرياض

المركز الرابع فريق تبوك

-أفضل برمجة وتصميم

المركز الأول فريق سومو حفر الباطن

المركز الثاني بكة الثانوية

المركز الثالث الخندق بالمدينة المنورة

المركز الرابع فريق البرق بالأحساء

-أفضل استراتيجية

المركز الأول فريق صبيا

المركز الثاني فريق حائل

المركز الثالث فريق الملك عبدالله بالطائف

المركز الرابع فريق رجال ألمع

فيما حقق فريق الخرج المركز الأول في جائزة الفريق المثالي وفريق الباحة المركز الثاني وجاء فريق مجمع الأمير بالقصيم المركز الثالث

وجاءت نتائج مسابقة الروبويت كأس ستم السعودية 2017 كالتالي:

المسار الأول( مسابقة الصعود والهبوط )

المركز الأول الطالب علي حسني من تعليم ينبع( الهيئة الملكية)

المركز الثاني الطالب فادي سليمان القاسم من تعليم حائل

المركز الثالث الطالب يوسف عبدالرحمن القحطاني من تعليم جازان

-المسار الثاني:

المركز الأول الطالب عبدالرحمن زيد الدكان من تعليم الرياض

المركز الثاني الطالب خالد بدر الجغيمان من تعليم الأحساء

المركز الثالث الطالب سعيد عبدالله الغامدي من تعليم الرياض

ثم اختتم الحفل بتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية مع راعي الحفل.







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