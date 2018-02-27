بالصور.. تمتلك جناحين تفوق ملاعب الكرة.. أكبر طائرة في العالم تستعد للتشغيل قريبًا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تخضع أكبر طائرة في العالم للاختبارات الفنية في الوقت الحالي، كخطوة لإمكانية الإعلان عنها بشكل رسمي في العام الجاري، والتي من المتوقع أن تخدم العديد من المجالات، على رأسها استكشافات الفضاء خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا فور اعتمادها بشكل رسمي.

ووفقًا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطائرة التي تسمى سميت ستراتولونش، والتي تخضع للاختبارات الفنية في الوقت الحالي استطاعت أن تنزلق إلى المدرج بسرعة تصل إلى 46 ميلا/ ساعة، بحمولة تصل إلى 4000 كيلو جرام، وهو ما يمكن أن يعتبر بداية حقيقية تقرب العالم من أن يشهد أكبر طائرة في التاريخ.

وتمتلك أكبر طائرة في التاريخ مساحة بين طرفي جناحيها يمكن أن تكون من عرض مساحات الملاعب المخصص لكرة القدم، وبمجرد الانتهاء من الاختبارات الفنية الخاصة بالطائرة، فإنه ستتمكن من أن تحل محل العديد من الأدوات والمركبات الفضائية المجهزة تقنيًا على مستوى عال، وعلى رأسها الأقمار الصناعية وسفن الفضاء التي تستطيع أن تحمل رواد الفضاء وأي حمولات أخرى في مدارات حول الأرض في غضون 24 ساعة فقط.

وكان الغرض الرئيسي من الاختبار، الذي وقع في ميناء موجاف الجوي والفضائي في كاليفورنيا، هو وضع قدرة الطائرة على التوجيه والتوقف خلال خطواتها، حيث قام فريق أرضي من شركة ستراتولونش سيستمز بمراقبة عدد من الأنظمة، بما في ذلك التوجيه، والكبح، ومكافحة الانزلاق والقياس عن بعد، كما أجرى المهندسون أول اختبار للطائرة بسرعات منخفضة في ديسمبر الماضي.

الطائرة هي رؤية المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بول ألين، والذي يريد أن يصنع طائرة قادرة على الحليق إلى مستويات بعيدة، مما يسمح للحمولات بالوصول إلى الفضاء بشكل أسرع وبتكلفة أقل من التكنولوجيات القائمة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الاختبارات الفنية لأكبر طائرة في العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع توقعات بأن يتم تشغيها بشكل فعلي خلال عام 2019.







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