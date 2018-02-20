بالصور.. توافد لاعبي الأخضر للانتظام في معسكر جدة

المواطن - محمد سمعه

توافد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى معسكر الأخضر المقرر إقامته في مدينة جدة خلال الفترة الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر صورًا لوصول لاعبي الأخضر إلى فندق الإقامة في مدينة جدة.

وينتظم لاعبو المنتخب السعودي اليوم في معسكر الأخضر الذي سيستمر حتى يوم الـ26 من شهر فبراير الجاري.

ومن المقرر خضوع لاعبي الأخضر للفحوصات الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب من أجل الاطمئنان على مدى جاهزيتهم.

وسينضم لاعبو الهلال إلى معسكر المنتخب السعودي مساء اليوم بعد انتهاء مباراة فريقهم أمام استقلال طهران الإيراني.

سيخوض لاعبو الأخضر أول تدريب لهم اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

سيواجه المنتخب السعودي منتخب مالديف وديًّا يوم 26 فبراير الجاري من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :