بالصور.. جناح الأحوال يستقبل زوار الجنادرية 32 

المواطن - الرياض

بدأ جناح الأحوال المدنية اليوم الخميس في استقبال ضيوف مهرجان التراث والثقافة “الجنادرية 32 “، والذي افتتح يوم أمس تحت رعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتواجد حاشد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين والمثقفين من كافة أنحاء العالم.

ويتواجد جناح الأحوال المدنية ضمن حزمة من قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في المهرجان، بتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وسط متابعة سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

ويتضمن الجناح المصمم على الشكل التراثي، مجموعة من الوثائق والمستندات التي يعود تاريخها إلى بداية إصدار حفيظة النفوس وأول وثيقة إثبات للهوية “تذكرة التابعية” الصادرة عام 1345 هـ، والعديد من الوثائق بحسب التسلسل الزمني لها وحتى يومنا هذا.

كما يتضمن الجناح عرضاً مرئياً لمراحل التطور داخل قطاع الأحوال المدنية، وشرحاً للخدمات الإلكترونية الحديثة، وركناً خاصاً حول أحدث الخدمات المستقبلية كالمكتب الذكي، فضلاً عن ركن خاص لمشاركة الأحوال المدنية في “رؤية المملكة 2030”.

وتقدم الأحوال المدنية كافة خدماتها لزوار المهرجان عبر الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية، كإصدار للهوية الوطنية، وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة، والتي ستخدم الموطنين طوال أيام المهرجان.







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