بالصور.. جولة على أكثر من 30 محلًّا تسفر عن إغلاق 5 مطاعم في بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

نفذت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة، جولة تفتيشية مسائية على عدد من المطاعم وبوفيهات الوجبات السريعة في المحافظة ومركز ثلوث المنظر.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة، محمد بن عامر الشهري، أن مراقبي القسم نفذوا جولة تفتيشية مسائية على أكثر من 30 من المطاعم وبوفيهات الوجبات السريعة؛ وذلك للتأكد من نظافتها والالتزام بالزي الموحد ووجود الشهادات الصحية للعاملين.

وأسفرت الجولة عن إغلاق 5 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار الشهري إلى أن الجولات التفتيشية ستستمر بمتابعة رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي، والذي شدد على ضرورة الاهتمام بكل ما يتعلق بالصحة وسلامة المواطن.







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