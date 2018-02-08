بالصور.. حملة توقع بـ48 عاملًا مخالفًا في الرياض

المواطن- الرياض

قبضت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للراحة والسلامة على 48 عاملًا مخالفًا للأنظمة والتعليمات.

جاء ذلك في تغريدة لأمانة الرياض على موقع “تويتر”، موضحةً أن سقوط المخالفين جاء خلال حملة على أحياء البطحاء والحلة ومنفوحة وعتيقة والجرادية، حيث تمت مصادرة جميع البضائع المعروضة بطريقة غير نظامية.

وفي سياق آخر، تباشر أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العريجاء ابتداءً من الأسبوع المقبل حملاتها الميدانية لتنظيف شعيب الذيبية وإزالة التعديات المشيدة فيه، حيث شددت الأمانة على أنها ستنفذ الإجراءات بحزم، ولن تتهاون في تطبيق العقوبة بحق المخالفين.







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