بالصور.. رئيس البريد السعودي يزور معرض الجوازات بالجنادرية

المواطن- الرياض

زار المهندس محمد بن عبد الرحمن العبدالجبار، رئيس مؤسسة البريد السعودي، ويرافقه عدد من موظفي البريد السعودي معرض المديرية العامة للجوازات بمهرجان الجنادرية 32.

وكان في استقبال العبدالجبار، مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات والمشرف العام على معرض الجوازات العميد محمد بن عبد العزيز السعد يوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 1439 هـ.

وتجوّل المهندس العبدالجبار في أقسام وأجنحة المعرض واستمع لشرح مُفصَّل من الزملاء المشاركين عن محتويات كل ركن وما يقدمه للزوار من خدمات، واطلع على جميع الخدمات الإلكترونية والتعريفية المقدمة من الجوازات للزوار والمستفيدين من خلال معرض الجوازات بالجنادرية، واطلع على مشاركة مؤسسة البريد السعودي خدمة (واصل) لأول مرة هذا العام بجناح خاص في معرض الجوازات لتقديم الخدمة لزوار المعرض.

والجدير بالذكر أن هناك شراكة بين المديرية العامة للجوازات ومؤسسة البريد السعودي عن طريق تفعيل خدمة (واصل) وذلك لتوصيل الوثائق الرسمية إلى المستفيد بدون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات.

وفي ختام الزيارة دوّنَ رئيس مؤسسة البريد السعودي كلمةً في السجل الشرفي لكبار زوار المعرض، ثم قدم العميد محمد السعد درعًا تذكاريًا له بمناسبة هذه الزيارة.







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