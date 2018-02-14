بالصور.. رئيس مجلس بغداد يتعرف على تراث قرية جازان بالجنادرية

المواطن - علي شيبان - الجنادرية

زار رئيس مجلس محافظة بغداد، الدكتور رياض العضاض، قرية جازان التراثية بالجنادرية، واطلع على أركانها وما تحتويه من تراث ومعروضات تجسد الموروث الأصيل في منطقة جازان، يرافقه عدد من ضيوف المهرجان من دولة العراق الشقيق.

وكان في استقبالهم رئيس الوفد، إبراهيم الحازمي، وعدد من الهيئة الإشرافية بالقرية، حيث زار الوفد سوق الأسر المنتجة واستمع إلى شرح من قبل مشرفة السوق سهى دغريري عن محتويات السوق وعدد المشاركات وطبيعة المنتجات التي يتم عرضها في السوق بإشراف جمعية الأسر المنتجة بجازان.

وعقب ذلك، قام رئيس المجلس بزيارة لجناح جمعية الإحسان الطبية، حيث قام كل من تغرير شرواني وحفصة العطاس بشرح عن جناح الجمعية وما يقدمه للزوار في القرية واستعراض بعض العروض المرئية عن الجمعية وأنشطتها، ثم انتقل لزيارة البيت الفرساني وتعرف على مكوناته وطبيعته من قبل المشرف على البيت عثمان حمق ثم شاهد مقتنيات المتحف البحري، والذي صاحبه فيه موسى نامس متحدثًا عن المتحف وطريقة صنع الشباك والطرق القديمة لاستخراج اللؤلؤ.

وعقب ذلك، استمع لشرح مفصل عن مشاركة تعليم جازان عبر طلابها ومشغولاتهم الحرفية، حيث قدم المشرف على الجناح الأستاذ حسن معتبي شرحًا عن الجناح ومحتوياته.

واختتم زيارته بالبيت التهامي، حيث تعرف عن تكويناته ومحتوياته من قبل مشرف البيت عبدالعزيز شراحيلي الذي تحدث عن تفاصيل البيت من المدخل إلى المجلس ثم المطبخ فالساحة الخارجية للبيت.







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