بالصور.. رايو فاييكانو يُقدم عبد المجيد الصليهم

المواطن - محمد سمعة

قدم نادي رايو فاييكانو الإسباني لاعبه السعودي الجديد عبد المجيد الصليهم للجماهير اليوم الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي رايو فاييكانو عبر تويتر صورًا من تقديم اللاعب الصليهم لجماهير النادي المدريدي.

ويذكر أن الصليهم سيلعب مع نادي رايو فاييكانو على سبيل الإعارة من نادي الشباب حتى نهاية الموسم الحالي.

وتم احتراف الصليهم و8 لاعبين آخريين من المملكة تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ في شهر يناير الماضي.

وانتقل اللاعب فهد المولد على سبيل الإعارة من الاتحاد إلى ليفانتي، بينما انتقل سالم الدوسري من الهلال إلى فياريال الإسباني على سبيل الإعارة.







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