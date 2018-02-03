بالصور.. زيارات قيادات المملكة والإمارات توطد جذور الأخوة والتعاون

المواطن- عبدالرحمن دياب

علاقة مميزة تجمع بين المملكة والإمارات، وتؤكدها زيارات بين الجانبين لتعزيز جذور الأخوة والتعاون، خاصةً في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة ووحدة المصير.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين المملكة والإمارات التقارب في الرؤى والاحترام والتقدير المتبادلين.

وترصد “المواطن” أبرز هذه الزيارات:

محمد بن زايد يزور المملكة

وكانت الزيارة الأخيرة بين البلدين يوم 13 ديسمبر الماضي، عندما زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرياض.

كان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورحب ولي العهد بمحمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطورها بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة.

محمد بن زايد ولقاء ولي العهد

وفي 21 مايو 2017، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الرياض بجناحه في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والتشاور حول مجمل القضايا والمستجدات في المنطقة، وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بعمق العلاقات التي تربط البلدين.

وتطرق الحديث لأعمال القمة الخليجية الأميركية التي عُقدت في الرياض، بحضور قادة وممثلي وفود دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الملك في الإمارات

وشهد يوم 4 ديسمبر 2016، زيارة خادم الحرمين الشريفين الإمارات ضمن جولة خليجية.

وخلال الزيارة، تفاعل الملك مع الترحيب الإماراتي الذي أقيم احتفالًا بقدومه في مهرجان زايد التراثي في أبوظبي.

وظهر الملك سلمان وعلى يمينه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات، وبدت على وجوههم السعادة بما شاهدوه من ترحيب على طريقة التراث الإماراتي.

ودشن مغردون وسم الإمارات ترحب بملك الحزم الذي نشط في عدة دول عربية منها السعودية والإمارات محتلًا المرتبة الثالثة بين أكثر الوسوم انتشارًا في المملكة.

محمد بن سلمان يزور الإمارات

وفي 9 يناير 2016، زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإمارات، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحث الطرفان العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الإستراتيجية المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :