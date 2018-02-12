بالصور.. سائق متهور وآخر منشغل بهاتفه والحصيلة كارثة على الطريق!

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

وقع حادث مروع بين شاحنة قلاب كبيرة محملة بالأحجار، كان يقودها وافد آسيوي متهور في السرعة، وبين سيارة صغيرة من نوع “كورولا”، كان صاحبها منشغلًا بالهاتف النقال على الطريق المؤدي إلى جوف آل شواط وسراة عبيدة شرق محافظة أحد رفيدة.

وبسبب سرعة الشاحنة لم يستطع سائقها تلافي الموقف والوقوف عند مشاهدته قرب المركبة الصغيرة في الاتجاه المعاكس، ليقع احتكاك بينهما تسبب في انحراف الشاحنة عن مسارها حتى وقعت في أحد المزارع وانقلبت، أما المركبة الصغيرة فانحرفت عن مسارها وانقلبت لترتطم بأحد الأعمدة.

وقال الأهالي: إن الشاحنات تسلك هذا الطريق الزراعي بسرعة جنونية رغم الأحمال الزائدة عليها، غير مبالين بأرواح سالكي الطريق، ولم تتجاوب الجهات المسؤولة في ردعهم، مع العلم أن هناك أوامر عليا بمنعهم من استخدام هذا الطريق الزراعي وتحويلهم إلى الطريق الدولي.

ولفتوا إلى أن هناك شكاوى تقدموا بها إلى الجهات المسؤولة في أحد رفيدة وسراة عبيدة، ولكن لم يُعِرْ لها أحدٌ أيَّ اهتمام.







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