بالصور.. سامي الجابر يتلقى هذه الهدية من مباراة تشيلسي وبرشلونة

المواطن - محمد سمعه

حرص النجم سامي الجابر، نجم الهلال والكرة السعودية السابق، على التواجد في مباراة تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب سامي الجابر عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: ليلة جميلة كانت في معقل البلوز في ستامفورد بريدج ليلة البارحة.

وتابع الجابر: مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري الأبطال وهدية أجمل من رئيس النادي بروس باك.

وكانت مباراة تشيلسي وبرشلونة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل ويليان للبلوز في البداية ثم تعادل ليونيل ميسي للنادي الكتالوني.

يذكر أن مباراة العودة من لقاء برشلونة وتشيلسي ستقام يوم 14 مارس المقبل في ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني.







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