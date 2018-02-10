بالصور.. سقوط 6 أشخاص يديرون مصنعًا للخمور في الرياض

المواطن- الرياض

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع شرطة الرياض، أكثر من 16000 لتر من المواد المسكرة.

وأتلفت الهيئة، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مصنعًا للخمور احتوى على أكثر من 16000 لتر من المواد المسكرة، يديره 3 مواطنين و3 مقيمين بصورة غير نظامية، وذلك بعد تنسيقٍ أمني بينها وبين شرطة الرياض”.

ونشرت رئاسة الهيئة صورًا تبين المضبوطات وبراميل المسكر التي تم العثور عليها في المصنع.

ويأتي هذا ضمن تعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع شرطة المناطق لضبط الخارجين عن القانون والشريعة في إطار دور الهيئة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :