بالصور.. سكان حي المطار بجازان يشتكون انتشار المستنقعات والبعوض

المواطن- خالد الأحمد- جازان:

اشتكى عدد من أهالي حي المطار بمدينة جازان من انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بالحي، وخصوصًا التي تقع في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد، منذ عدة أسابيع، دون ردمها من قبل البلدية.



وقال محمد قادري وأحمد حيدر لـ“المواطن” إنَّ “دور بلدية جازان غائب تماما، والدليل ما يُشاهد من وجود المستنقعات بالحي التي تظل فترات طويلة دون ردم، وباتت تشوه منظر الحي، حيث تنبعث منها روائح كريهة، ويتجمّع فيها البعوض والحشرات بشكل كبير؛ مما يهدد راحة سكان الحي وصحتهم بنقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك، وداء الفيل، وغيرها”.

وطالب سكان الحي المسؤولين بسرعة التدخل ورش تلك المستنقعات المنتشرة بالحي وردمها بصورة عاجلة، وإنهاء معاناة السكان من كثرة انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية.







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