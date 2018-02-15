بالصور.. سييرا يُلقي ثانية محاضرات برنامج التعليم المستمر

المواطن – مروة نبيل

أقامت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، المحاضرة الثانية ضمن برنامج “التعليم المستمر”، الذي يهدف إلى تعزيز استفادة المدربين الوطنيين من خبرات المدربين ذوي الكفاءة الفنية العالية الذين يأتون للعمل في الأندية السعودية.

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”، إلى أن قاعة كلية التربية بجامعة جدة احتضنت، مساء اليوم، المحاضرة التي قدّمها المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، وحضرها عدد من المدربين الوطنيين؛ لإثراء وتطوير المدربين الوطنيين.

وشهدت المحاضرة التي حضرها نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية، نواف التمياط، والمدير التنفيذي للجنة الفنية، عبداللطيف الحسيني، وأعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد مشاركة ثلاثين مدربًا وطنيًّا.

ويهدف برنامج “التعليم المستمر” للاستفادة من خبرات المدربين الذين يعملون في المملكة، وكذلك المدربون ذوو الأسماء الكبيرة الذين سبق لهم العمل في السعودية، بالإضافة إلى الأسماء البارزة في مجال التدريب على مستوى العالم.

يُذكر أن مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، عقد محاضرة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، ضمن برنامج “التعليم المستمر”، الذي اعتمدته اللجنة في إطار إثراء وتطوير المدربين الوطنيين، وشهدت حضور 40 مدربًا وطنيًّا.







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