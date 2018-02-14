بالصور.. شرفي أهلاوي يُجري أولى خطواته لتحقيق طموحات الجماهير

المواطن – مروة نبيل

دعا عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز وجميع أعضاء الشرف، من أجل العودة والتكاتف؛ دعمًا لإدارة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير الوفية.

وأكد الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، حرصه واهتمامه بضرورة توحيد الجهود، والوقوف مع النادي الأهلي من قبل مُحبيه وأبنائه المخلصين في الفترة المقبلة، من أجل أن يبقى الراقي طرفًا ثابتًا في جميع المنافسات.

وقال الشرفي الأهلاوي: “حاول البعض استغلال الاختلاف السابق في بعض وجهات النظر بالإساءة لرموز النادي الأهلي وأعضاء شرفه البارزين، وأود التأكيد على أن ما يربطني بأخي الأمير خالد بن عبدالله من أواصر محبة واحترام أكبر بكثير من تلك المحاولات البائسة”.

وأضاف: “هناك من أراد في الفترة الماضية أن يوجد حالة من الفُرقة والانقسام بين أبناء الكيان الأهلاوي لأهداف ليست رياضية، ومن واجبنا كمنتمين ومحبين لهذا الكيان الوقوف إلى جانب نادينا ورفض جميع الممارسات التي تضر بمسيرته، ولن نسمح بزرع الفُرقة بيننا، وسوف نثبت للجميع أننا يدًا واحدة وبأن الأهلي يجمعنا”.

وجاء ذلك خلال مأدبة العشاء التي أقامها للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بحضور رئيس النادي الأهلي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لحساب الراقي الرسمي على “تويتر”، الذي نشر صورًا من المأدبة.







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