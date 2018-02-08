بالصور.. ضبط 3 آلاف منتج فاسد وغير مطابق للمواصفات بشرورة

المواطن - واس

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بمحافظة شرورة, جولات تفتيشية خلال الخمسة أيام الماضية، قادت نتائجها لزيارة 82 منشأة تجارية في المحافظة، وضبط 3138 منتجاً غذائياً واستهلاكياً فاسداً, غير مطابق للمواصفات والمقاييس, شملت أصنافًا متنوعة من المواد الغذائية، وتوصيلات وأفياش وشواحن كهربائية.



وحررت الفرق الرقابية بالوزارة 30 مخالفة فورية على عدد من المحال التجارية, نظير مخالفتها للائحة الغرامات والجزاءات، فيما أحيلت 10 قضايا مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثلاث قضايا مخالفة نظام مكافحة التستر إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، كما ضبط المراقبون ثماني مخالفات لمحال متخصصة في بيع الذهب والمجوهرات تم استدعاء ملاكها لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وشملت جولات الفرق الرقابية للوزارة في المحافظة أيضاً محطات الوقود, حيث تمت عملية فحص ومعايرة 86 مضخة وقود للتحقق من عدم وجود حالات الغش في جودة المحروقات والالتزام بالتسعيرة المعتمدة، وإغلاق المضخات المخالفة منها.

وتأتي هذه الجولات امتداداً لحملات وزارة التجارة والاستثمار على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة, وذلك للتأكد من نظامية أعمالها والتحقق من عدم عرض سلع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.

وتؤكد الوزارة عدم التهاون في تطبيق عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري التي تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال, إضافة إلى التشهير بالمخالف على نفقته الخاصة في وسائل الإعلام المحلية وترحيل العمالة المخالفة بعد انتهاء محكوميتهم وإيقاف النشاط وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.







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