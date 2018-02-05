بالصور.. ضبط 3643 لتر مسكر و372 كجم من الحشيش و3230 حبة كبتاجون في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، في إحباط عمليات تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات، ومصادرة مركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة.

وأوضح المتحدث الاعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الأربعة أشهر الماضية، تمكنت خلالها من القبض على ٦٤٨٦ متسللًا من جنسيات مختلفة وضبط ٤١.٨١١ طلقة حية متنوعة و٣٣ قطعة سلاح متنوعة، و٢١مخزنًا لنفس السلاح، وكذلك القبض على ١٢٢ مهربًا في قضايا مختلفة.

وأضاف أن دوريات الفرع ضبطت ٢٩٦ مركبة ١٣ دراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب وكميات من الألعاب النارية المهربة وضبط ٣١ طنًا من مادة القات.

وأشار إلى أنه تمت مداهمة عدد من مواقع ترويج المخدرات، وتم ضبط ٣٦٤٣ لترًا من العرق المسكر بعبوات مختلفة، وضبط ٣٧٢ كيلو من الحشيش المخدر وضبط ٣٢٣٠ حبه مخدرة نوع كبتاجون وضبط ٤٥ كيس تنباك و٤٥ كيس شمة فيما سجلت ٢٩٥ قضية اشتباه وتزوير والقبض على ٢٤٤٧ شخصًا من جنسيات مختلفة وضبط ٧٤.٩٧٤ ريالاً سعوديًا.

وأكد بن قزيز استمرار الحملات الأمنية في مجابهة كل محاولات العبث بأمن الوطن بتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون والتعامل معها عبر الدوريات الراكبة والراجلة.







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