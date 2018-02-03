بالصور.. ضمك يعود لسكة الانتصارات المتتالية ويلحق هجر بنجران

المواطن - خميس مشيط

ضمن مباريات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد، التقى عصر اليوم، فريقا ضمك من خميس مشيط وهجر من الأحساء على ملعب الأول بخميس مشيط.

وانتهى اللقاء بفوز ضمك بهدفين لهدف، وكان الشوط الأول من المواجهة قد انتهى بتقدم هجر بهدف نظيف، قبل أن يعود ضمك ويدرك التعادل مطلع الشوط الثاني ثم يحرز هدف الفوز عن طريق نجمه سعيد حزام.

وبهذا الفوز سجل الفريق انتصاره الثاني تواليًا وكأول مرة هذا الموسم بعد أن تعرض لسلسلة من الهزات أبقته في مراكز المؤخرة، وقفز في سلم الترتيب للمرتبة التاسعة برصيد 22 نقطة، بينما بقي هجر على رصيد السابق 25 نقطة بالمرتبة الثامنة.

وبدورهم، واصل أعضاء شرف ضمك التفافهم الكبير حول ناديهم وقدموا مع رئيس النادي مكافأة فوز خاصة بقيمة 2000 ريال لكل لاعب، وكانوا قد قدموا نفس المكافأة بعد مباراة نجران، ووعدوا بمكافأة أخرى خاصة للمباراة القادمة.

الجدير بالذكر أن ضمك تنتظره مباراة قوية بعد يومين فقط يوم الثلاثاء القادم، على ملعبه أمام متصدر الدوري نادي الوحدة.







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