بالصور.. عادل عزت ومدرب الأخضر يحضران مباراة الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

أكد حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة عادل عزت، يحضر مباراة الهلال والنصر المُقامة الآن.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي صورًا لرئيس مجلس الإدارة، وهو يُشاهد مباراة الهلال والنصر إلى جانب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي، والمشرف على أكاديمية أوليفر كان الحارس الألماني السابق أوليفر كان.

وتُشير نتيجة مباراة الهلال والنصر إلى تقدُّم العالمي بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 80 من أحداث لقاء الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين المُقام على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وبدأت مباراة الهلال والنصر بشكل سريع للغاية؛ حيث افتتح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي التسجيل بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق الشوط الأول عن طريق الوافد الجديد جونيور كابانانغا.

وشهدت مباراة الهلال والنصر تسجيل هدف التعادل سريعًا أيضًا، حيث هز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، نيكولاس ميليسي شباك العالمي في الدقيقة 15، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتقدَّم العالمي مُجددًا في مباراة الهلال والنصر عن طريق نجمه المتألق، المغربي محمد فوزير الذي أحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 24.

وقبل ديربي الرياض اليوم بين الأهلي والنصر يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ42 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث بـ30 نقطة.







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