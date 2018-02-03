بالصور.. عزم للتمكين يؤمِّن وظائف لـ25 شابًّا أنهوا برنامجهم التأهيلي بالخبر

المواطن - سعيد ال هطلاء - الخبر

اختتم 25 شابًّا باحثين عن العمل يمثلون المجموعة الأولى من برنامج “عزم للتمكين” لتأهيل الباحثين عن العمل برنامجهم التدريبي، أمس، الذي أطلقته لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الخبر الجنوبية “إشراق” بدعم من شركة أرامكو السعودية.

وأكد المشرف العام على برنامج “عزم للتمكين” خالد البلاهدي، أن البرنامج يستهدف 100 شاب من أحياء “الثقبة وإسكان الخبر”؛ حيث تم تقسيمهم على أربع مجموعات مع وجود قائمة احتياطية، مشيرًا إلى أن الشباب المشاركين في المجموعة الأولى أبدوا الكثير من الحماس والعزم على الخروج بنتيجة إيجابية، خصوصًا مع وجود فرص وظيفية تم توفيرها من عدد من الشركات.

وأضاف أن اللجنة نسقت مع بعض الشركات لتوفير وظائف برواتب مجزية وهناك تجاوب كبير؛ حيث تمت الترتيبات النهائية لتأمين المجموعة الأولى والبالغ عددهم 25 شابًّا بوظائف في إحدى الشركات الكبرى بالمنطقة الشرقية، مبينًا أن القائمين على البرنامج عملوا على استهداف الوظائف ذات المستوى الجيد لتضمن للشاب الأمان الوظيفي والاستدامة والتدرج وإمكانية النمو المهني فيها، كما عملت على استبعاد بعض الوظائف ذات المرتبات المتدنية والوظائف التي لا تضمن له الاستمرار أو التغيير والنجاح.

وقال البلاهدي: إن الشباب لديهم مفاهيم خاطئة عن القطاع الخاص والأمان الوظيفي فيه؛ لذا عملنا على تصحيح تلك المفاهيم في بداية كل دورة من خلال الوحدة الأولى، مؤكدًا أن تلك المفاهيم عائق أمام الشباب وأمر مهم يجب التركيز عليه لإزالة جميع الأمور المحبطة التي تضعّف من عزيمة الشاب في البحث عن الوظائف، مضيفًا أن كل مجموعة تتلقى في كل وحدة معلومات مدروسة من شأنها تأهيل الباحثين عن العمل، وتقوية عزيمتهم بالاستمرار في أعمالهم ومعرفة الحقوق الوظيفية.

وأشار إلى أن البرنامج يحظى بإشراف من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، كما أن المسؤولية الاجتماعية بشركة أرامكو السعودية الداعمة للبرنامج تتابع بشكل مستمر سير العمل ومراحل التدريب ونتائجه.







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