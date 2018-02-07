بالصور.. فتيات النماص يقمن بمبادرة تطوعية لعمال النظافة

المواطن - عوض آل الشيخ - النماص

وزعت فتيات في محافظة النماص الكسوة الشتوية على عمال النظافة، وذلك في مول السروات بالنماص.



ووزعت مجموعة من الفتيات وعدد من أبناء المنطقة وبعض الإعلاميين والضيوف الذين حضروا دعمًا لهذه المبادرة التطوعية (كسوة الشتاء)، وعبَّروا عن سعادتهم العميقة بمساهمتهم في تدفئة أجساد المحتاجين من عمال النظافة.

واعتبروا ذلك واجبًا إنسانيًّا ودينيًّا يحتَّم عليهم الوقوف مع المحتاجين ومساعدتهم.



واستهدفت المبادرة عمال النظافة، بالتعاون مع الكلية التقنية العالمية للبنات، وبرعاية من مودي كافيه ومول السروات.



وقالت أميرة الشهري صاحبة المبادرة: إن الحملة تهدف لتوزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة وتلمس حاجاتهم ومساعدتهم، وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع، كما أنها لفتة دينية منطلقة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا”.



وأبدى الحضور شكرهم لكل من تبنى هذه المبادرة التطوعية ولكل من دعمها، متمنين أن تكون مستمرة وفي عدة نواحٍ تطوعية.







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