بالصور.. فعاليات وفد رؤساء التحرير السعوديين تتواصل في بغداد

المواطن - بغداد - تصوير : عبدالملك القميزي

لا تزال فعاليات زيارة وفد رؤساء تحرير الصحف السعودية، برئاسة خالد المالك، رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، إلى العاصمة العراقية بغداد تتواصل، وسط حفاوة إعلامية ورسمية.

وكان الوفد قد وصل العراق في وقت سابق اليوم تلبية لدعوة من نقابة الصحافيين العراقيين.

وكان في استقبال الوفد السعودي، مؤيد اللامي، رئيس النقابة العراقية، وأعضاء النقابة والسفير السعودي في العراق، عبدالعزيز الشمري.

وشهد الاستقبال حضورًا إعلاميًّا كبيرًا من الجانب العراقي، حيث حرصت وسائل إعلام العراق على عقد لقاءات صحافية مع الوفد السعودي.







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