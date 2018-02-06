بالصور.. قرية عسير جاهزة لاستقبال مليونية جديدة بالجنادرية

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

أكد رئيس اللجنة العليا لوفد منطقة عسير المشارك بالجنادرية فيصل بن مشرف أن قرية عسير أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الزوار اعتبارًا من الخميس المقبل.

وشهدت القرية انتهاء أعمال المرحلة الثانية من التطوير الشامل حيث انتهت كافة الأعمال الخاصة بمشاركة المنطقة هذا العام في قصر عسير، قصر الطين، وقصر الحجر.

وأشار ابن مشرف إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ومتابعته المستمرة لكافة أعمال التطوير والمشاركة والعروض وما سيقدم للزوار أثمرت ولله الحمد في تجويد العمل وتحفيز العاملين لتقديم ما يليق بالمنطقة، حيث سيجد الزوار بمشيئة الله كل ما يتطلعون له من عروض شعبية على المسرح، ومعروضات أثرية ومعارض للأسر المنتجة وحكايات متنوعة تضمها القصور تروي للأجيال تاريخًا عريقًا ومشرفًا سطره الآباء والأجداد.

وأكد أنه تم تجهيز عدد من الخدمات المساندة الجديدة وإضافة استقبال لكبار الزوار وتوسيع للمسرح ليستوعب أكبر قدر ممكن، حيث إن قرية عسير محطة أساسية لكافة زوار الجنادرية وشهدت خلال مشاركتها طيلة الأعوام زيارات كسرت حاجز المليون زائر في أيام قليلة، وهذا ما دفع اللجنة إلى العمل كل عام من ختام المشاركة إلى بداية العام الذي يليه من أجل إرضاء وتلبية تطلعات الزوار وتدوين ملاحظاتهم والعمل مع كافة فرق العمل لضمان استمتاعهم وراحتهم.







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