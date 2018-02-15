بالصور.. قوات الأمن الخاصة تستعرض تجهيزاتها وقدراتها أمام زوار الجنادرية

المواطن - واس

عرضت قوات الأمن الخاصة من خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″ ما وصلت إليه القوات الخاصة من تجهيزات حديثة وتقنيات عالية، المستخدمة في إزالة وإبطال المتفجرات.

ويقدّم الرقيب محسن صالح الغامدي لزوار المهرجان شرحاً عن أجهزة البحث والتفتيش الخاصة بكشف الحقائب والطرود”X RAY” ، وأجهزة “G SCAN” المتخصصة في كشف المواد الإشعاعية والمعادن، مبيناً أن القوة تعرض العديد من أجهزة الريبوتات المتقدمة المستخدمة في إبطال وإزالة المتفجرات والتدخل السريع عن بُعد، منها ما يحمل أجهزة استشعار وأشعة سينية وذخائر وتستخدم عادة في المداهمات المسلحة والتدخل السريع.

ويصف الغامدي جهاز “تيدور” بالعملاق، الذي تم تجهيزه بكاميرات ومخالب تحمل أجهزة لمساعدة رجال الأمن في الإبطال والإزالة والتدخل السريع، وصعود السلالم وإبطال المتفجرات في مقر الحدث، كما يستعرض أنواعاً متعددة من التجهيزات الحديثة، التي تُعَدّ مصدر فخر واعتزاز لما وصلت إليه القوات المسلحة من تقدم وتطور، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.







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