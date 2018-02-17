بالصور.. قوات الأمن الخاصة تستعرض مهارة الكلاب البوليسية في كشف المتفجرات

المواطن - الرياض

استعرضت قوات الأمن الخاصة خلال مهرجان الجنادرية، فرضيات حية تحاكي جهودها في “مكافحة الإرهاب”.

واشتملت الفرضيات على مهارات الاقتحام والمطاردة وتفتيش الحقائب وغيرها من المهام الصعبة.

وقدّم المشرف على جناح القوات الخاصة شرحاً عن كيفية تفتيش الحقائب والكشف على المتفجرات الحية والممنوعات بمختلف أنواعها، وطرق استخدام الكلاب البوليسية في اكتشاف المخدرات، وأنواع الدورات التدريبية التي تتلقاها للبحث عن المفقودين في الكوارث الطبيعية.

ويتعرّف الزائر خلال تجوله في المعرض المُعَدّ لهذه الفرضيات الحية على الصعاب والمخاطر التي يواجهها الجنود وما يقدمونه من تضحيات.







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