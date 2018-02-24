بالصور.. كرات الثلج ترسم غرب المدينة بالأبيض

المواطن- المدينة المنورة

تساقطت كتل ثلجية على أجزاء من غرب المدينة المنورة، اليوم السبت.

ونشر حساب “طقس العرب” على موقع “تويتر”، صورًا تبين كرات الثلج التي تساقطت بقوة على أجزاء من غرب المدينة لترسم المنطقة باللون الأبيض.

وقبل قليل، حذَّر الإنذار المبكر من طقس غير مستقر على عدد من مناطق المملكة.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مناطق جدة والرياض والمنطقة الشرقية والقصيم ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت في تمام الساعة 12:15 ظهرًا وتنتهي في مواعيد مختلفة اليوم السبت.

كما توقع الإنذار المبكر استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع يتخللها سحب رعدية ممطرة في عدد من المناطق.







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