بالصور.. لاعبو الأخضر يصلون ملعب مباراة السعودية والعراق

المواطن - مروة نبيل

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى ملعب البصرة الدولي، استعدادًا لمباراة السعودية والعراق الودية، وذلك بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للقاءات الودية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الأخضر استعدادًا لبدء مباراة السعودية والعراق الودية، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة السعودية والعراق حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أعلن المنسق الإعلامي للمباراة الودية محمد إبراهيم، أن تذاكر مواجهة السعودية والعراق نفذت بالكامل، مُشددًا على أن اللقاء سيشهد حضور أكثر من 65 ألف مشجع.

وأكد المنسق الإعلامي لمباراة السعودية والعراق أن هناك تغطية إعلامية كبيرة للمواجهة الودية، وأنه تم تسجيها كمباراة ودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقبل مباراة اليوم، تقابل منتخبا السعودية والعراق في 32 مباراة من قبل في كافة البطولات، نجح الأخضر في تحقيق الفوز في 10 مواجهات، وهُزم في 14 لقاء، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

وخاض الأخضر قبل مباراة السعودية والعراق مباراة ودية أمام مولدوفا، مساء الاثنين الماضي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح المنتخب الوطني في الفوز بثلاثية دون رد سجلها؛ عمر هوساوي في الدقيقة التاسعة، تيسير الجاسم في الدقيقة 57، واختتم مهند عسيري الأهداف قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.







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