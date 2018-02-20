بالصور.. لاعبو الجزيرة الإماراتي يؤدون العمرة بعد مباراة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حرص لاعبو نادي الجزيرة الإماراتي على تأدية مناسك العمرة وذلك بعد انتهاء مباراتهم أمام النادي الأهلي في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على موقع تويتر أن لاعبي الجزيرة اهتموا بتأدية العمرة قبل مغادرة المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على تراكتور الإيراني والجزيرة الإماراتي.

يسعى الأهلي إلى الفوز في كل مبارياته المقبلة؛ وذلك من أجل المضي قدمًا نحو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.







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