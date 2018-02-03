بالصور.. #ماذا_تعرف_عن_بريده مدينة العلم وعاصمة التمور؟

المواطن _ خالد البدراني

تصدر هاشتاق #ماذا_تعرف_عن_بريده موقع تويتر، حيث تفاعل الكثير للتعبير عما يعرفونه من أمور عن مدينة بريدة في منطقة القصيم.

وتبارى المغردون في الحديث عن مزايا وخصال أهل بريدة وسكانها وعاداتهم وتقاليدهم ومواقفهم التي لا ينسونها في بريدة.

في البداية قالت المغردة الكويتية “عز الكويت”: لا يزال أهل الكويت يروون لأبناءهم الحفاوة والكرم التي قابلهم بها أهل بريدة إبان الغزو العراقي الغاشم.وأضافت: لا زالت بريده تعيش في قلوب الكويتيين الذين سكنوها أيام الغزو. ويعتبرونها من اغلى محافظات السعودية على قلوبهم.

بدوره قال خالد الشهري: بريدة هي من أكبر مدن منطقة القصيم.. بريدة منبع للعلم والعلماء بريدة ينتمي إليها أكثر رجال الأعمال في وطني الحبيب .. بريدة يسكنها رجال عرفناهم باخلاقهم العالية المستمدة من شريعة الاسلام.. بريدة جزء لا يتجزأ من وطني المملكة العربيه السعودية.

وأوضح نورس السموال أن بريدة من أقدم المدن السعودية إذ يعود تأسيسها إلى 969 سنة قبل الميلاد، عاصمة التمور، تقع على حافة (وادي الرمة) الذي خرج منه (إرم بن سام بن نوح) وأبنائه وافترقوا منهم الإرميون في القصيم وعاد قوم هود(ع) في الأحقاف، وثمود قوم صالح(ع) في الحجر، والبابليون في بلاد مابين النهرين.

وروى سلطان العمري موقفًا يجسد البر بالوالدين بقوله: أعرف أن هناك رجلاً سعودياً من بريدة وضع سلمًا لأمه حتى تجني من التمر بنفسها.. رزقنا الله وإياكم بر والدينا أحياء وأموات.

وقال العم معيض الهلالي: أهل دين وصلاة ويراعون الجيرة ويسألون عن الجار راعين فزعة وحشمة، يكثر حُسادهم لان القصيم أنتج رجال دوله ورجال اعمال ورجال دين وانا اتكلم عن منطقة القصيم بشكل عام يكفي ان أميرهم صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل.

وأوضح يوسف محمد القفاري أن بريدة أخرجت علماء دين وشيوخ ومسؤولين بالدولة وأكاديميين علموا أجيال، وأخرجت رجال أعمال وشباب أعمال ومكافحين، كما أنها أخرجت أمهات وأخوات وبنات وزوجات لهؤلاء العظماء. هذا فضلاً عن أرضها الزراعية الخصبة وموقعها الجغرافي المتميز (باختصار بريدة مدينة الخير)

والمعروف أن بريدة تأسست في عام 1577م تقريبًا، وقد اختلفت آراء الباحثين والدارسين على سبب تسمية بريدة، حيث لم يتفقوا على سبب معين، وعللوا ذلك أن الاسم قديمٌ جدًا، ولم يجدوا وثائق تاريخية مكتوبة يستند إليها إلا أقوال رواها بعضهم عن بعض.

فقد قيل عن سبب تسمية بريدة باسمها، أن أصلها بئر للإبل حفرها الصحابي بريدة بن الحصيب الذي أرسله الرسول ليتفقد إبل الصدقة، إلا أن الأديب محمد بن ناصر العبودي عارضها بشدة لأنها لا تستند إلى مصدر تاريخي. وقيل إن تسميتها نسبةً لأول من عمرها واسمه “البريدي”. وذكر في تسميتها أنها كانت روضة مياه ينبت فيها نبات البردي، وكانت هذه الروضة التي تقع في الأراضي الطينية في غربي المدينة القديمة تسمى “البردية” نسبة إلى البردي ثم بُسّط الاسم حتى أصبح بريدة.

وأبرز معالمها برج المياه ومدينة الأنعام، والذي يعد أكبر سوق للأنعام بالعالم ويقع في شرق بريدة وسوق بريده للتمور، وهو أكبر سوق تمور بالعالم ويقع في وسط بريدة، وحديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي حديقة كبيرة وتبلغ مساحتها حولي 1.671.113 م2 ومتحف بريدة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الإقليمي الذي أنشأه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.