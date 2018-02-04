بالصور.. ماراثون وزني مثالي في مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

انطلق، أمس السبت، ماراثون وزني مثالي، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بتنظيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وحضر الماراثون مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون.

وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها التي تقام بمنطقة مكة، وتضم فريقًا صحيًّا متكاملًا جهز بمستشفى متنقل ميداني وطاقم طبي وتمريضي لتقديم الإسعافات للمتسابقين، كما توفرت فرق الهلال الأحمر وفرق الدفاع المدني، والمرور وشرطة العاصمة المقدسة.

ومن جانبه، قال حمد بن فيحان العتيبي المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة: “إن إقامة هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع السعودي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع واعٍ حيوي؛ حيث إن الرياضة هي المحفز الأول لتجنب الأمراض كمرض السكري والقلب”.

وأضاف العتيبي أن المسافة بلغت 7 كيلومترات شارك بها العديد من الأشخاص باختلاف الأعمار من صغار السن إلى كبارهم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور وائل بن حمزة مطير، نائب مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية، أن عدد المشاركين وصل إلى ٩٣٥ مشاركًا من داخل منطقة مكة وخارجها باختلاف الأعمار.

وأوضح أن الفعالية انقسمت إلى قسمين من 6 سنوات إلى ١٣ سنة يشاركون بالسابق بمسافة 600 متر، وقسم من ١٤ سنة إلى 60 سنة، ويشاركون بالسابق بمسافة ٧ كيلومترات، وأسفر الماراثون عن فوز المتسابق فايز عبيد العتيبي بالمركز الأول، والمتسابق محمد عمر بالمركز الثاني، والمتسابق رفعت صبيحي فهد بالمركز الثالث، والمتسابق ياسر محمد أحمد بالمركز الرابع، والمتسابق عبدالله هاشم عبدالله بالمركز الخامس، والمتسابق سلمان علي الأهدل بالمركز السادس.



وبلغ عدد الزوار ما يقارب 300 زائر للماراثون، بوجود معارض مصاحبة توعوية وتثقيفية.



واختتم فيه بتقديم الجوائز للفائزين وتقديم الدروع لمنسوبي الصحة والجهات المشاركة والراعي الماسي مستشفى باشراحيل والرعاة الفضيين مؤسسة الخيمة لتنظيم الفعاليات وغرفة مكة المكرمة وشركة دايت سنتر وأيضًا الجهات المشاركة في التنظيم، ممثلة في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وأمانة العاصمة المقدسة وشركة المياه الوطنية وجمعية زمزم الصحية التطوعية وجمعية شفاء الخيرية على ما قدموه من جهد في تنظيم هذه الفعالية الأولى من نوعها بمنطقة مكة.



وكانت صحة مكة قد نظمت مؤخرًا ضمن المبادرة فعالية ممشانا طبي وأكلنا صحي في مماشي مكة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وكذلك مسابقة الطباخ الصغير بإشراف إدارة التغذية بصحة مكة المكرمة.







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