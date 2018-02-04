بالصور.. مباراة الأهلي والاتحاد الأعلى حضورًا جماهيريًّا

المواطن – مروة نبيل

أصبحت مباراة الأهلي والاتحاد المُقامة الآن، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، الأعلى حضورًا جماهيريًّا في المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مباراة الأهلي والاتحاد المُقامة الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، وأكدت أن عدد الحضور بلغ 45.913 مشجعًا.

وتُشير نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد إلى التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور حوالي 30 دقيقة على الشوط الثاني، حيث لم تفلح محاولات لاعبي الراقي والعميد لهز الشباك حتى الآن، ويبدو أن نهاية اللقاء بدون أهداف هي النتيجة الأقرب.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد المُقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا؛ نظرًا لأهمية اللقاء للفريقين، حيث يسعى الراقي لتحقيق الفوز وملاحقة الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل العميد الفوز في مباراة الأهلي والاتحاد من أجل الاقتراب من المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه يحتل المركز السادس، على الرغم من المساندة الجماهيرية الكبيرة التي يلقاها من جماهيره.