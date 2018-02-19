بالصور.. محافظ الطائف يتفقد 10 مراكز للاطلاع على الخدمات وسير العمل

المواطن - سعيد آل هطلاء - الطائف

تفقد محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، اليوم الاثنين، مراكز العاند، وعشيرة، وآل مشعان، والفيصلية، والعقيق، ودغبخ، وفيضة المسلح، والحفاير، وفريع بن نجيل، والمحاني، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها حاليًّا للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية بها والوقوف على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.



والتقى خلال الجولة برؤساء وأهالي هذه المراكز حيث نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة.



ولفت إلى أن هذه الجولة تأتي بناء على توجيهاته للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم.



ونوه بالاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية لتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات في سبيل خدمة المواطنين في أرجاء هذا الوطن الغالي بكل يسر وسهولة.



واستعرض محافظ الطائف مع رؤساء وأهالي المراكز، بحضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية والخدمية منها والتي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في هذه المراكز والقرى، الخطط المستقبلية لتطوير واستكمال بقية الاحتياجات من الخدمات، حاثًّا المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :