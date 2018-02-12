بالصور.. محمد آل فتيل يُغادر إلى المستشفى

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد آل فتيل للإصابة خلال مباراة تراكتور تبريز الإيراني المُقامة الآن على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.

ونشر حساب النادي الأهلي صورًا لنجم الفريق وهو مُصاب، وعلق قائلًا: “غادر مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمد آل فتيل إلى أحد المستشفيات المجاورة لملعب المباراة لإجراء أشعة على موضع إصابته في مرفق اليد”.

وكان محمد آل فتيل قد تعرض للإصابة في بداية مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني، ما دفع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالراقي، سيرجي ريبروف، لإجراء تبديل مبكر بخروج اللاعب ودخول كلاوديمير دي سوزا بدلًا منه في الدقيقة السابعة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم تنجح محاولات اللاعبين لهز الشباك.

وتقاربت إحصائيات الشوط الأول من مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني حيث بلغت نسبة استحواذ الراقي 44.8%، وقام لاعبوه بتسديد 5 تسديدات بينهم 3 على المرمى، مقابل 55.2% استحواذ للفريق الإيراني، الذي سدد لاعبوه 3 تسديدات.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي لتحقيق الفوز على فريق تراكتور تبريز الإيراني من أجل حصد أول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال آسيا وتصدر المجموعة الأولى مبكرًا.

ويلعب النادي الأهلي السعودي في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 مع أندية تراكتور تبريز الإيراني، الجزيرة الإماراتي والغرافة القطري.







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