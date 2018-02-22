بالصور.. محمد بن ناصر يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

المواطن - علي شيبان - جازان

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أمس، اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، بحضور مدير الدفاع المدني بجازان العميد علي بن محمد وهاس وأعضاء اللجنة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة.



وأكد أمير المنطقة على أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة وأن المنطقة تشهد بين فترة وأخرى هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات، مما يحتم قيام اللجنة بمهامها الموكلة إليها والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها العمل على التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية كافة الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب والوقوف على العوائق التي تعترض سير الأعمال والعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول إلى جانب بحث اعتمادات الجهات الحكومية “أمانة المنطقة، إدارة النقل بالمنطقة” لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول واستعراض المشروعات المنفذة لمواجهتها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات الظواهر البيئية المستقبلية المتوقعة وكيفية التعامل مع تلك الظواهر البيئية ومعالجتها مما ينهي أي مخاطر مستقبلية محتملة إلى جانب بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

وشدد أمير منطقة جازان في ختام الاجتماع على ضرورة العمل الجاد والمخلص وتضافر الجهود من قبل اللجنة والجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التعامل الأمثل قبل وقوع أي كوارث، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء واجباتهم والقيام بمهام الدفاع في حالات الطوارئ.







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