بالصور.. مداهمة مصنع خمور في صامطة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

عثرت الجهات الأمنية بشرطة صامطة بجازان، على مصنع خمور في إحدى القرى التابعة للمحافظة.

وأكدت مصادر “المواطن” أن الجهات الأمنية بصامطة داهمت أحد المنازل في قرية “اللقية” التابعة للمحافظة، وذلك مساء أمس الأربعاء.

وعُثر في المنزل على كميات كبيرة من الخمور، ومصنع خمور مجهز بكل أدواته، كما تم العثور على عدد من أفراد الشبكة، ومركبة مع سائقها متخصص في توزيع الخمور على المروجين في القرى المجاورة.

ولفتت المصادر إلى أن الحملة جاءت ضمن مسلسل الحملات الأمنية التي تنفذها الجهات الأمنية في المحافظة.







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