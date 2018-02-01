بالصور.. مدير تعليم مكة يُكرم 302 متفوق في جميع مراحل التعليم

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، حفل تكريم الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة لـ302 طالب متفوق في مختلف مراحل التعليم العام من طلاب التربية الخاصة وتعليم الكبار ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، وذلك على مسرح إدارة النشاط بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القراَن الكريم، ثم ألقى المساعد للشؤون التعليمية طلال الحربي كلمة نيابة عن مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي عد فيها تكريم هؤلاء الطلاب تتويجًا للعمل الجاد والجهد المبذول من قبل الجميع، مؤكدًا أن المجتمع شريك حقيقي في هذا التفوق وفاعل أساسي في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم نحو مواصلة مسيرة التفوق والإبداع في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به التربية والتعليم من قبل القيادة الحكيمة، والدعم من قبل إدارة التعليم بمنطقة مكة ممثلة في مديرها محمد الحارثي.

ووصف الحربي هذه المناسبة بأنها من أهم الفعاليات التربوية التي يحرص تعليم منطقة مكة المكرمة على تنظيمها؛ كونها تمثل حافزًا لكل الطلاب في مدارس منطقة مكة المكرمة، وقدم شكره لكل من ساهم في رعاية المتفوقين من تربويين والأسرة والمجتمع وإدارة التوجيه والإرشاد.



وأضاف الحربي: “بهذه المناسبة يسرنا أن نهنئ أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم بهذا التميز والتفوق، والذي نفخر به جميعًا برؤية حصاد جهود تعليم مكة متمثلة في الطلاب المتفوقين، خاصة وأن وزارة التعليم تحرص على الاستثمار في النشء وفقًا لرؤية 2030، وإعدادهم لمواكبة متغيرات الحياة، وتسخر الإمكانات المعرفية والمهنية للعناية بالطلاب، وتخص بالعناية شريحة المتفوقين”، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب المزيد من النجاح والتفوق في مراحل حياتهم التعليمية والعملية.

ومن جانبه، ألقى مدير التوجيه والإرشاد بتعليم مكة سليمان الفيفي كلمة شكر فيها الدعم الكبير لمدير عام التعليم على ما يبذله لأبنائه الطلاب وللمعلمين الذين بذلوا وقتهم وجهدهم ليتميز أبنائهم، عادًّا هذا التكريم للجميع وهو محل فخر وتقدير حيث دأبت إدارة التعليم سنويًّا على تكريم أبنائها في حفل بهيج تقريرًا واختفاءً بأبنائها المتفوقين في جميع المراحل الدراسية، والذي يعد بمثابة الداعم القوي لهم ليواصلوا اجتهادهم وتميزهم لما ينفع وطنهم ومجتمعهم وأسرهم.

ثم ألقى وسيم عبدالرحمن المعلم أولياء كلمة نيابة عن أولياء الأمور قدم خلالها الشكر لمدير عام التعليم على دعمه اللامحدود لأبنائه الطلاب ورعايته لحقل تكريمهم ولكل من ساهم في تفوق الطلاب والاحتفاء بهم.

وعقب ذلك ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب محمد عمر إبراهيم من معهد النور، عبر خلالها عن شكره وتقديره لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على حرصهم لتكريم أبنائهم الطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن هذا التكريم حافز لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفوق ليكونوا سواعد بناءة في مجتمعهم.

وأشار إلى أن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ بل جاء بتوفيق من الله عز وجل ثم بإخلاص وتفاني المعلمين القائمين على تعليمهم علاوة على جهدهم المتواصل وسهرهم الدائم لتحقيق التفوق في مختلف المواد العلمية، مشيدًا بما توليه العملية التربوية والتعليمية من عناية ورعاية واهتمام بالطلاب في مختلف مراحل التعليم العام.

وشدد على عزمهم لمواصلة هذا التفوق، ليبرهنوا للجميع أن الطالب السعودي يسير ولله الحمد وفق منهجية تعليمية وتربوية مبنية على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقائمة على سياسة تربوية وتعليمية راقية وهادفة.

ثم اختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمكرمين.







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