بالصور.. مدير صحة جازان يتفقد مستشفى العارضة

المواطن- نايف عقيلي- جازان

تفقَّد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان “الدكتور عبدالله النجمي” وكافة مساعديه بصحة جازان، عصر أمس الاثنين، مستشفى العارضة العام، حيث وقف على احتياجات المستشفى وزار المرضى المنومين واطلع على سير العمل بالمستشفى وتفقد مشروع المستشفى الجديد.

وكان في استقبال مدير صحة جازان فور وصوله مستشفى العارضة مدير المستشفى الصيدلي حسن بن أحمد عواشي، ومنسوبو المستشفى.

بعدها قام الدكتور “النجمي” بجولة تفقدية داخل المستشفى شملت قسم الطوارئ والحوادث والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية وقسم المختبر وعدداً من المرافق، كما وقف على احتياجات ومتطلبات الشؤون الهندسية والصيانة واستمع لمطالبهم واطلع على الخدمات المقدمة لهم.

وأثنى النجمي في الوقت نفسه على ما تبذله إدارة المستشفى ومنسوبوه من جهود لتقديم خدمات صحية للمرضى، متمنياً لهم السير قُدماً لما فيه خدمة المريض والمراجع.

واستمع لاحتياجات رؤساء الأقسام الطبية وغير الطبية، وأشاد بالجهود الملموسة للجميع من الكادر الطبي والإداري في سبيل تقديم الخدمات الصحية المميزة لجميع مرضى ومراجعي المستشفى.







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