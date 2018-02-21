بالصور.. مسابقة للطهي في كلية التقنية بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

أجريت، صباح اليوم الأربعاء، مسابقة الطهي الخلوي بكلية التقنية بمحافظة صامطة، بحضور عميد الكلية أحمد دربشي، ممثلة في إدارة الأنشطة بالكلية.

وأوضح رئيس قسم الأنشطة بالكلية، عمر المقبل، أن المسابقة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الإبداع الكشفي، وحظيت بمشاركة عدد كبير من الكشافين، وشملت جميع أقسام الكلية قسم المحاسبة وقسم الإلكترونيات وقسم الحاسب وقسم التشييد.

وتنوعت المسابقات، كما قدمت عروض كشفية لجوالة الكلية، وتهدف إلى اكتشاف مهارات الكشافين في عملية الطهي.

وفي ختام المسابقة كرم عميد الكلية قسم الحاسب لحصوله على المركز الأول في مسابقة الطهي الخلوي، بحضور وكلاء الكلية والمدربين.







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