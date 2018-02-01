بالصور.. مصادرة 40 كرتون خضروات متعفنة قبل توزيعها في مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

تمكن مراقبو بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، من ضبط حوش عشوائي يستخدم لتعبئة وتجهيز الخضروات بطرق عشوائية وتوزيعها على الأسواق.



وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية: إن المراقبين يقومون بجولات على مدار اليوم لمتابعة مثل هذه الظواهر والتأكد من سلامة طرق بيع وعرض وتداول المواد الغذائية.



وتمكن مراقبو قسمي الأسواق والمواد الغذائية ببلدية الشوقية وأثناء جولاتهم اليومية من اكتشاف حوش عشوائي في حي الكعكية خلف مطبخ الرياض، وبعد الاشتباه في الموقع تم تشكيل فريق ومداهمة الحوش، حيث تم ضبط 3 عمال من جنسية آسيوية يقومون بتخزين الفواكه والخضروات بطرق عشوائية غير صحية لتوزيعها على المحلات والبقالات، وفي ظروف صحية سيئة جدًّا مع عدم ملائمة المكان لهذا الغرض.



وتمت مصادرة 40 كرتون تقريبًا من الخضروات والفواكه كانت معدة للتوزيع وإغلاق الحوش، كما تم استدعاء صاحبه وأخذ تعهد عليه بمراجعة قسم المواد الغذائية لاستكمال الإجراءات النظامية وتسليم العمالة للجهة المختصة.







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